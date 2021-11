Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrlässige Brandstiftung - etwa 25000 Euro Gesamtschaden

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Am Freitag, den 05.November, verursachte ein 53-Jähriger in einer Garage in der Paderborner Straße mittels Heizstrahler eine Gasverpuffung mit anschließendem Brand. Der 53 - jährige Tatverdächtige war mit Hobbyarbeiten beschäftigt, als es zu einer Verpuffung kam. Einige Stunden zuvor hatte er den Gasheizstrahler in Betrieb genommen. Nach ersten Erkenntnissen trat vermutlich aufgrund eines Defektes am Heizstrahler Gas aus, das sich entzündete. Bei der Wucht der Verpuffung flog das Garagentor heraus und landete auf der Garageneinfahrt. Der 53-Jährige gelang unverletzt ins Freie. Zwei hochwertige Motorräder gerieten in Brand, welcher durch die Feuerwehr gelöscht wurde.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.(kap)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm Telefon: 02381 916-1006 E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell