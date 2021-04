Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Drei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Hamm-Norden (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Großer Sandweg/Schlagenkamp wurden drei Personen am Montag, 26. April, gegen 20.40 Uhr verletzt. Ein 19-jähriger Renaultfahrer befuhr den Großen Sandweg in westlicher Fahrtrichtung. Ein 24-jähriger BMW-Fahrer befuhr den Schlagenkamp in südlicher Fahrtrichtung und wollte an der Kreuzung Großer Sandweg nach links abbbiegen, um diesen in östlicher Richtung zu befahren. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Autos zusammen. Der BMW-Fahrer wurde schwer verletzt; der Renault-Fahrer sowie sein 22-jähriger Beifahrer wurden jeweils leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Große Sandweg war während der Unfallaufnahme für ungefähr 60 Minuten gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 10.000,- Euro. (kt)

