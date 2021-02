Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm-Norden (ots)

Am Samstag, 20.02.2021, drangen gegen 01:20 Uhr zwei unbekannte Männer in ein Einfamilienhaus an der Karlstraße ein. Die Unbekannten entwendeten mehrere Werkzeugkoffer mit Inhalt.

Der Hauseigentümer wurde auf den Einbruch aufmerksam und sah die beiden Männer zu Fuß flüchten.

Beide waren dunkel gekleidet. Einer der Männer trug eine Baseballkappe, einer eine schwarze Jacke mit Adleremblem auf dem Rücken.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell