Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zeugen versuchen Räuber aufzuhalten

Hamm-Pelkum (ots)

Am Mittwoch, 19. Februar, hat ein Unbekannter gegen 14. 15 Uhr Gegenstände aus einem Supermarkt an der Kamener Straße entwendet und zunächst unter seiner Jacke versteckt. Eine 20-jährige Zeugin bemerkte die ausgebeulte Jacke und sprach den Tatverdächtigen an. Dieser ergriff daraufhin die Flucht. Ein 78-jähriger Zeuge versuchte ihn auf- und festzuhalten. Der Tatverdächtige rieß sich jedoch los und flüchtete über die Kamener Straße. Er ist zirka 170 Zentimeter groß, schlank und etwa 25 Jahre alt. Er hat kurze, blonde Haare, blaue Augen und ein Tattoo in Form eines kleinen Kreuzes auf der linken Halsseite. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

