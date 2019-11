Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Handtaschenraub in der Innenstadt

Hamm-Mitte (ots)

Zwei unbekannte Täter beraubten am Samstag, 02.November, gegen 15.15 Uhr eine 32-Jahre alte Frau in der Nähe der Marienschule in der Franzikanerstraße. Beide Täter näherten sich der Frau von hinten. Die mitgeführte Umhängetasche wurde der Beraubten entrissen. Dabei stürzte sie. Die Täter flüchteten anschließend mit der Tasche zu Fuß in Richtung Nordpark. Beide Täter waren männlich, vermutlich südländischer Herkunft, Anfang 20 Jahre alt und waren mit dunklen Hosen bekleidet. Einer der Flüchtenden trug eine rote, der andere eine schwarze Jacke, wobei einer der Täter einen Vollbart hatte. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (AV)

