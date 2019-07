POL-HAM: Öffentlichkeitsfahndung- Brandstifter gesucht

Polizeipräsidium Hamm

Mit dem Foto einer Überwachungskamera sucht die Polizei Hamm nach einem Brandstifter. Der Unbekannte leerte am Dienstag, 16. Juli, gegen 16 Uhr, mehrere Liter Kraftstoff auf dem Boden eines Tankstellengeländes an der Ostenallee aus und zündet den Kraftstoff anschließend an. Der Brand konnte durch eine Angestellte der Tankstelle gelöscht werden. Das Amtsgericht Dortmund hat nun eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Die Polizei fragt: "Wer kann Hinweise zu der Person machen?" Telefon: 02381 916-0.(jb)

