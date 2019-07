POL-HAM: Öffentlichkeitsfahndung nach einem Dieb und EC-Karten Betrüger

Polizeipräsidium Hamm

Mit Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Hamm nach einen Dieb und EC-Karten Betrüger. Der Unbekannte entwendete am 20. März 2019, gegen 11.15 Uhr, eine Geldbörse mit EC-Karte in einem Supermartk an der Lohauserholzstraße. Anschließend versuchte er mit der EC-Karte in einer Bankfiliale an der Wilhelmstraße Geld abzuheben. Das Amtsgericht Dortmund hat nun eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Die Polizei fragt: "Wer kann Hinweise zu der Person machen?" Telefon: 02381 916-0.(jb)

