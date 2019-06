Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch in Kiosk

Hamm-Mitte (ots)

Zwei Unbekannte versuchten am frühen Dienstagmorgen, 18. Juni, in einen Kiosk auf der Ostenallee unweit des Nordenwalls einzubrechen. Sie gingen gegen 2.40 Uhr eine Fensterjalousie an und beschädigten diese. Ein Täter ist 16 bis 21 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß, schlank und hatte schwarze Haare. Er trug ein weißes Hemd, eine helle kurze Hose und ein weißes Cap. Der zweite Gesuchte ist etwa gleichalt, zirka 1,75 Meter groß, und schlank. Auch er hatte schwarze Haare und trug eine zerrissene Jeans sowie eine Kapuzenjacke. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

