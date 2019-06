Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brand in Metallverarbeitungsbetrieb

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Am Donnerstagnachmittag (13. Juni) kam es in einem stahlverarbeitenden Betrieb auf dem Pferdekamp zu einem Maschinenbrand. Nach ersten Erkenntnissen geriet die Anlage, welche zur Abrundung von Drahtkernen dient, gegen 15.40 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Vier Mitarbeiter versuchten, den Brand zu löschen. Diese wurden zunächst mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vor Ort behandelt und anschließend Hammer Krankenhäusern zugeführt. Über die Schwere der Verletzungen liegen noch keine genauen Erkenntnisse vor. In Ermangelung anderer Möglichkeiten wurde ein Notarzt mittels Hubschrauber dem Einsatzort zugeführt. Während an der Maschine erheblicher Sachschaden entstand, blieb das Gebäude unversehrt. Der Pferdekamp wurde für die Dauer der Löscharbeiten komplett gesperrt. Für die 34 Einsatzkräfte der Feuerwehr endete der Einsatz um 16.45 Uhr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.(es)

