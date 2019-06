Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Grillmenü gestohlen

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Mit Kartoffeln und Würstchen als Beute flohen am Samstag, 1. Juni zwei Frauen und drei Kinder (zwei Mädchen, ein Junge). Gegen 19.45 Uhr entwendeten sie die Lebensmittel aus einem Hofladen an der Geinegge. Die Frauen sind zirka 40 Jahre alt und hatten ihre schwarzen Haare zu einem Dutt gebunden. Eine der Tatverdächtigen trug ein weißes Tanktop, eine Jeanshose und Sandalen. Die zweite Frau trug ein schwarzes Tanktop, eine schwarze Hose, eine schwarze Handtasche und hat ein Tattoo am linken Oberarm. Die Kinder sind zirka zwischen 10 Jahre und 14 Jahre alt. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

