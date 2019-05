Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Leicht verletzte Person bei Verkehrsunfall

Hamm - Mitte (ots)

Am Mittwoch, 29. Mai 2019 um 14.20 Uhr wurde bei einem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich Goethestraße / Schillerstraße ein 39-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Hamm verletzt. Ein 56-jähriger Fahrzeugführer aus Hamm befuhr mit seinem Pkw VW Polo die Schillerstraße und wollte die Goethestraße geradeaus überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw Opel Zafira des 39-Jährigen. Dieser wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 1600 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle geschleppt werden.(ab)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell