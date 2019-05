Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall - Fußgängerin schwer verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Beim Zusammenstoß mit einem Auto wurde am Montagnachmittag (27. Mai) eine 43-jährige Fußgängerin im Bereich der Kreuzung Grünstraße / Richard-Wagner-Straße schwer verletzt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand überquerte die Frau aus Hamm gegen 15.50 Uhr den südlich der Richard-Wagner-Straße gelegenen Teil der Grünstraße in unmittelbarer Nähe einer dort befindlichen Ampelanlage. Sie bewegte sich in Richtung Werler Straße. Auf der Fahrbahn wurde sie von dem Opel eines 47-Jährigen aus Hamm erfasst, welcher gerade an der Haltelinie der Ampelanlage angefahren war, um die Grünstraße geradeaus in Richtung Norden zu befahren. Die Fußgängerin wurde mittels Rettungswagen einem Hammer Krankenhaus zugeführt, wo sie stationär verblieb. Es entstand geringer Sachschaden an dem Corsa.(es)

