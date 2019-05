Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm - Mitte (ots)

Leicht verletzt wurde ein 18-jähriger Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Fiat am Dienstag, 21. Mai. Beide waren gegen 13.40 Uhr auf der Unionstraße in gleicher Richtung unterwegs. Der Unfall kam zustande, als der 59-jähriger Fiat-Fahrer nach links abbiegen und der Radfahrer in diesem Moment den PKW überholen wollte. An den Fahrzeugen entstand geringer Schaden. (fa)

