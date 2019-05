Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Raub im Friedrich-Ebert-Park

Hamm-Pelkum (ots)

Unter Vorhalt eines eingeklappten Messers versuchten zwei Unbekannte am Dienstag, 14. Mai, das Handy eines 16-jährigen Schülers zu stehlen. Die Tat ereignete sich gegen 14.15 Uhr im Friedrich-Ebert-Park. Der junge Hammer händigte das Mobiltelefon aber nicht aus und drohte den Tätern an, dass er laut schreien würde. Daraufhin flüchteten die beiden etwa 1,80 Meter bis 1,85 Meter großen jungen Männer in unbekannte Richtung. Beide hatten Kapuzenpullis an. Einer trug eine schwarze Jeans und schwarze Turnschuhe, der andere eine graue Jeans uns weiße Turnschuhe. Die Tat wurde erst heute bei der Hammer Polizei angezeigt. Hinweise auf die Gesuchten nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

