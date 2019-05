Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pedelec-Fahrer bei Alleinunfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Ein 62-Jähriger stürzte am Donnerstag, gegen 23.45 Uhr, mit einem Pedelec auf der Banningstraße. Der Mann musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Er konnte es nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Da bei dem Zweiradfahrer ein Alkoholtest positiv verlief, musste ihm eine Blutprobe entnommen werden. An dem Pedelec entstand geringer Sachschaden. (ag)

