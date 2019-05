Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit Unfallflucht und hohem Sachschaden

Hamm - Heessen (ots)

Am Mittwoch, 08. Mai 2019, kam ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen 0 Uhr auf der Münsterstraße in Höhe der Einmündung zur Mansfelder Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Ampelmast. Der Fahrzeugführer ließ den stark beschädigten Pkw Citroen Picasso am Unfallort zurück und flüchtete offenbar zu Fuß. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Erfolg. Der Ampelmast knickte durch den Aufprall um. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde sichergestellt. Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf 16000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(ab)

