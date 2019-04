Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Alkoholisierter Radfahrer bei Sturz verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Am Mittwoch, 24. April, wurde ein 24-jähriger Radfahrer bei einem Sturz auf der Hafenstraße, nahe des Allee-Centers, verletzt. Gegen 21.30 Uhr sahen Autofahrer den Radfahrer in einem Beet am Fahrbahnrand liegen und riefen einen Rettungswagen. Der alkoholisierte 24-Jährige klagte über Schmerzen, war aber augenscheinlich nicht verletzt. Trotzdem wurde er sicherheitshalber zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort musste er auch eine Blutprobe abgeben. Die Polizei geht davon aus, dass der berauschte Radfahrer ohne Einwirkung eines anderen Verkehrsteilnehmers stürzte. Sachschaden entstand nicht. (bw)

