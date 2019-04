Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Hamm-Pelkum (ots)

Bislang Unbekannte haben in der Zeit zwischen Ostersamstag, 20. April, 9.30 Uhr, und Ostermontag, 22. April, 18.30 Uhr einen auf der Heinz-Bülling-Straße abgestellten VW Passat zerkratzt. Die Täter ritzten ein Hakenkreuz in die hintere Beifahrertür des Autos und hinterließen einen geschätzten Sachschaden von 900 Euro. Der Fahrzeugnutzer ist Vorstandsmitglied der Partei "Alternative für Deutschland". Eine ähnliche Tat ereignete sich bereits in der Zeit zwischen dem 21. März und dem 23. März an gleicher Stelle. Hinweise zu den Tätern nimmt in beiden Fällen die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.

Am vergangenen Wochenende wurden in Bockum-Hövel etwa 15 Wahlplakate der AfD beschädigt und gestohlen. Hierzu siehe unsere Pressemeldung vom 20.4.2019, 12.02 Uhr unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/4250407. Ein Zusammenhang mit der Tat in Pelkum ist nicht auszuschließen. (cg)

