Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrradfahrer raubt Rucksack- Zeugen gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Einem 30-Jährigen wurde am Donnerstag, 28. März 2019, gegen 13.55 Uhr, an der Brüderstraße der Rucksack geraubt. Der Mann wartete an einer Bushaltestelle und telefonierte. Plötzlich entriss ihm ein unbekannter Fahrradfahrer seinen Rucksack, der über seiner linken Schulter hang. Der Tatverdächtige flüchtete anschließend in Richtung Innenstadt. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke. Hinweise erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0.(jb)

