Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 20-Jähriger fährt gegen Supermarkttür

Hamm-Uentrop (ots)

Ein 20-jähriger BMW-Fahrer hat am Donnerstag, 21. März, gegen 18.40 Uhr, auf einem Parkplatz an der Ostwennemarstraße die Kontrolle über sein Auto verloren. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor er in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr gegen die Notausgangstür eines Supermarktes und einen Zaun. Die Polizei stellte den Führerschein des 20-Jährigen sicher. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 12500 Euro. (bw)

