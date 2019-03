POL-HAM: Öffentlichkeitsfahndung nach Räuber

Polizeipräsidium Hamm

Mit Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Hamm nach einem Räuber. Der Unbekannte überfiel am Dienstag, 5. Februar 2019 die Westfalentankstelle an der Ostenallee. Gegen 21.56 Uhr forderte der Mann mit osteuropäischem Akzent unter Vorhalt einer schwarzen Pistole die Herausgabe der Einnahmen. Ermittlungen ergaben, dass er sich mit einem Taxi von Hamm aus zunächst zum Flughafen Dortmund und anschließend zu einer Shell-Tankstelle nach Werl (Unnaer Str. 109) bringen ließ. Der Tatverdächtige ist zirka 170 cm groß, 30 Jahre alt, hat eine leicht untersetzte Statur und einen Drei-Tage-Bart. Am Tattag trug er eine blaue Steppjacke, die im Schulterbereich silberfarben abgesetzt war. Er hatte eine rote Sporttasche dabei. Auffällig ist zudem, dass er auf den Überwachungsfotos aus Werl eine Brille trägt, die er beim Überfall nicht getragen hat. Das Amtsgericht Hamm hat nun eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Die Polizei fragt: "Wer kann Hinweise zu der Person machen?" Telefon: 02381 916-0.(jb)

