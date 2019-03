Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Eine Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Leicht verletzt wurde eine 64-jährige KIA-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 14. März, auf der Einmündung Lipperandstraße/Römerstraße. Die Hammerin war gegen 14 Uhr mit ihrem Picanto auf der Lipperandstraße in Richtung Münsterstraße unterwegs und wollte nach links in die Römerstraße abbiegen. Hierbei stieß sie mit dem Fiat eines 56-Jährigen aus Werne zusammen. Der befand sich ebenfalls auf der Lipperandstraße und fuhr in Richtung Werne. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 6000 Euro. (cg)

