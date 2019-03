Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 23-Jährige bei Alleinunfall leicht verletzt

Hamm-Berge (ots)

Eine 23-jährige Opel-Fahrerin wurde bei einem Alleinunfall am Samstag, 9. März, gegen 9.05 Uhr, leicht verletzt. Sie befuhr mit ihrem Pkw den Hellweg in Richtung Norden, als sie in einer Linkskurve, in Höhe Haus-Nr. 165, nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei kollidierte ihr Fahrzeug mit einem Verkehrszeichen und kam im Graben zum Stehen. Der Corsa war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von etwa 1750 Euro. (mw)

