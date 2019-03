Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Leichtverletzter Kraftradfahrer bei Verkehrsunfall

Hamm-Mitte (ots)

Leicht verletzt wurde ein 46-jähriger Kraftradfahrer am Dienstag, 5.März, gegen 14.45 Uhr auf der Straße Otto-Kraft-Platz. In Höhe der Ausfahrt von Straßen NRW stieß er mit dem Pkw eines 53-jährigen BMW Fahrer zusammen, der aus der Grundstücksausfahrt kam. Der Kraftradfahrer wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dieses konnte er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 1900 Euro.(jh)

