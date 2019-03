Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Verletzte nach Auffahrunfall auf Wilhelmstraße

Hamm-Westen (ots)

Eine 27-jährige Opelfahrerin wurde am Samstag, 2. März, gegen 14 Uhr, bei einem Auffahrunfall mit drei Beteiligten auf der Wilhelmstraße schwer verletzt. Ihre 50-jährige Beifahrerin aus Dortmund erlitt dabei leichte Verletzungen. Zunächst war es in Höhe Haus Nummer 111 zum Zusammenstoß einer 20-jährigen BMW-Fahrerin aus Hamm mit dem Ford einer 20-Jährigen, ebenfalls aus Hamm, gekommen. Anschließend wurde der Ford-KA auf den Opel-Karl der verkehrsbedingt vor einer Ampel wartenden 27-Jährigen geschoben. Ein Rettungswagen verbrachte die Frau aus Lünen in ein Hammer Krankenhaus, wo sie stationär verblieb. Alle Beteiligten waren zuvor auf der Wilhelmstraße in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 8000 Euro. (es)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell