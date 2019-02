Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 51-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Schwer verletzt wurde ein 51-Jähriger bei einem Unfall am Donnerstag, 21. Februar 2019, auf der Vogelstraße. Gegen 7.30 Uhr war er mit seinem VW Golf auf der Dolberger Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Einmündung Dolberger Straße/ Vogelstraße bog er nach rechts auf die Vogelstraße ab. Dabei stieß er mit einem geparkten VW zusammen. Sein Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Es entstand ein Sachschaden von rund 10000 Euro. Der VW Golf musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.(jb)

