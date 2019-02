Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Bus musste bremsen - Kleinkind leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag, 18. Februar, auf der Alleestraße wurde eine einjährige Mitfahrerin in einem Linienbus leicht verletzt. Gegen 12 Uhr musste der 46-jährige Busfahrer seinen Omnibus abrupt abbremsen. Das Mädchen, das neben ihrem Vater saß, rutschte dabei vom Sitz und fiel zu Boden. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. (cg)

