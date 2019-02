Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 25-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Leicht verletzt wurde eine 25-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 13. Februar 2019 auf der Ahlener Straße. Gegen 9 Uhr war sie auf der Hermann-Plünder-Straße unterwegs. An der Einmündung Ahlener Straße/Hermann-Plünder-Straße bog sie nach links auf die Ahlener Straße ab. Dabei stieß sie mit einer 38-jährigen Audi-Fahrerin zusammen. Diese war auf der Ahlener Straße in Richtung Amtsstraße unterwegs. Durch den Aufprall wurde der Audi gegen einen geparkten Mercedes geschoben. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Es entstand ein Sachschaden von rund 23000 Euro.(jb)

