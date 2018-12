POL-HAM: Weißer Transporter nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Mitte (ots) - Nach einer Unfallflucht am Samstagabend, 8. Dezember, auf der Straße An der Insel sucht die Polizei einen weißen Kleintransporter mit Dortmunder Kennzeichen. Dieser hatte dort gegen 19.15 Uhr bei Rückwärtsfahren einen geparkten Fiat Fiorino beschädigte. Nach der Kollision flüchtete der unbekannte Fahrer vom Unfallort. Er ist 30 bis 40 Jahre alt, hatte einen Drei-Tage-Bart und sah südländisch aus. Auf dem Beifahrersitz saß eine Frau, die nicht beschrieben werden kann. Der entstandene Sachschaden beträgt geschätzte 200 Euro. Hinweise zum Flüchtigen erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0. (cg)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell