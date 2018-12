POL-HAM: 28-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Schwer verletzt wurde eine 28-jährige Ford-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 6. Dezember, auf der Horster Straße, im Nahbereich des Weges Im Großen Kamp. Die Frau aus Herbern war gegen 14.10 Uhr mit ihrem Pkw auf der Horster Straße in Richtung Horst unterwegs, als ihr ein Lkw entgegenkommt. Die 28-jährige kommt hierbei mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum. Die Verletzte musste von der Feuerwehr geborgen und anschließend zur stationären Behandlung in ein Hammer Krankenhaus gebracht werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Horster Straße etwa zwei Stunden voll gesperrt. Der Ford wurde von der Unfallstelle abgeschleppt. Zu einer Berührung zwischen Lkw und Pkw ist es nicht gekommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. (MW)

