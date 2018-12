POL-HAM: Radfahrerin bei Unfall auf Soester Straße leicht verletzt

Hamm-Uentrop (ots) - Bei einem Unfall am Donnerstag, 6. Dezember, auf der Soester Straße wurde eine 20-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt. Gegen 9.30 Uhr wollte eine 67-jährige VW-Fahrerin von der Straße Am Hagenkamp nach rechts in die Soester Straße abbiegen. Dabei kollidierte sie mit der Radfahrerin, die auf der Soester Straße in Richtung Stadtmitte fuhr. (bw)

