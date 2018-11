POL-HAM: Eine Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Eine 71-Jährige wurde bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag, 26. November, auf der Hammer Straße, in Höhe der Firma Potthoff, leicht verletzt. Eine 43-Jährige fuhr gegen 14.30 Uhr mit ihrem Mercedes in Richtung Osten und bemerkte die vor ihm verkehrsbedingt bremsende 71-Jährige mit ihrem Polo zu spät. Sie fuhr auf und schob den VW wiederum auf den davor stehenden Kia eines 65-jährigen Mannes. Die Polo-Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5800 Euro.(MW)

