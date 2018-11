POL-HAM: Versuchter Einbruch in Reihenhaus - Täter flüchtig

Hamm-Pelkum (ots) - Am Montag, 26. November, gegen 12.30 Uhr, versuchte ein Unbekannter in ein Reihenhaus an der Straße Zu den Alpen einzubrechen. Der Täter klingelte erst an der Eingangstür und ging dann, als niemand öffnete, in den Garten des Hauses. Hier versuchte er, eine Terrassentür aufzuhebeln. Der Hausbewohner störte den Täter, der daraufhin die Flucht ergriff. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Der Einbrecher ist Anfang 20 Jahre alt, etwa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß und schlank. Er hat dunkle Haare und einen Dreitagebart. Er trug einen langen, schwarzen Mantel, eine dunkle Hose, eine Pudelmütze und Handschuhe. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (bw)

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

