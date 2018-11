POL-HAM: 47-Jähriger beim Überqueren der Fahrbahn von Bus erfasst

Hamm-Mitte (ots) - Am Mittwochnachmittag (14.11.2018) ist ein Fußgänger auf der Nordstraße beim Überqueren der Fahrbahn von einem Linienbus erfasst und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen wollte der aus Hamm stammende 47-Jährige gegen 13.55 Uhr vermutlich die Fahrbahn in Richtung Allee-Center überqueren, während sich der Omnibus aus Richtung Westenwall näherte. Beim plötzlichen Betreten der Fahrbahn wurde der Fußgänger von dem Bus, der von einem 49-Jährigen aus Hamm gefahren wurde, erfasst und kam zu Fall. Hierbei verletzte er sich schwer. Der Mann wurde zwecks medizinischer Behandlung einem Hammer Krankenhaus zugeführt, wo er stationär verblieb. An dem beteiligten Autobus entstand Sachschaden. Die Ermittlungen dauern an.

