POL-HAM: Haftbefehl vollstreckt

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - In die Justizvollzugsanstalt musste ein 25-Jähriger, den die Hammer Polizei am Dienstag, 11. September, gegen 16.10 Uhr, auf der Rautenstrauchstraße festnahm. Gegen den Mann aus Hamm lag ein Untersuchungshaftbefehl wegen Körperverletzung in mehreren Fällen und Beleidigung vor. Da er bei der Festnahme Betäubungsmittel bei sich hatte, erwartet ihn nun noch ein neues Strafverfahren. (cg)

