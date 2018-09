POL-HAM: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm, Bockum-Hövel (ots) - Am Montag, 10. September 2018 wurde um 16.30 Uhr bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw auf der Hammer Straße ein 44-jähriger Radfahrer leicht verletzt. Eine 35-jährige Pkw-führerin aus Hamm beabsichtige mit ihrem Pkw Daimler Benz auf der Hammer Straße in Höhe der Hausnummer 146 das Grundstück über die Ausfahrt zu verlassen. Hierbei stieß sie mit dem 44-jährigen Radfahrer aus Hamm zusammen. Der Radfahrer wurde vor Ort im eingesetzten Rettungswagen behandelt, musste aber nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von 1600 Euro. (ab)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell