POL-HAM: Vier Jugendliche auf frischer Tat ertappt

Hamm Bockum-Hövel (ots) - Auf frischer Tat ertappt wurden vier Jugendliche im Alter von 14 Jahren am Sonntag, dem 09. September. Sie hatten gegen 14:10 Uhr an einem leerstehenden Einfamilienhaus in Bockum-Hövel die Scheibe einer Tür zerstört und waren anschließend in das Haus eingestiegen. Durch die herbeigerufene Polizei konnte das Quartett festgenommen werden. Die vier Jugendlichen (zwei Dortmunder, ein Werner und ein Hammer) wurden anschließend in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben. Die auswärtigen Jugendlichen befanden sich am Tattag zu Besuch in Hamm. Alle erwartet nun ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung.

