POL-HAM: Wohnungseinbruch in der Steinstraße

Hamm - Mitte (ots) - Am Freitag, dem 4. Mai 2018, in der Zeit von 15 Uhr bis etwa 16.15 Uhr, wurde in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Steinstraße eingebrochen. Der oder die Täter gingen sowohl die Haus- als auch die Wohnungstür an. (fa)

