POL-HAM: Kleinkraftradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm - Mitte (ots) - Der 38-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades (KKR) wurde bei einem Auffahrunfall auf der Radbodstraße in Höhe der Kreuzung Dortmunder Straße verletzt. Während der Unfallaufnahme verschlechterte sich sein Gesundheitszustand, so dass er mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Hammer Krankenhaus gebracht wurde. Es stellte sich dazu noch heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. An seinem KKR und an dem vorausfahrenden Mazda entstand ein Schaden von geschätzt 5.500 Euro. Der Unfall ereignete sich am Freitag, 4. Mai 2018, gegen 13.35 Uhr. (fa)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell