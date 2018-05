POL-HAM: Rotes Fahrzeug als Unfallverursacher gesucht

Hamm (ots) - Am 03.05.2018, zwischen 16:30 und 20:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Großen Sandweg einen geparkten Renault Megane. An dem grauen Pkw konnten rote Farbspuren gesichert werden, die von dem Verursacher stammen müssen. Ein Verursacher hat sich bislang nicht gemeldet. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Zeugenhinweise bitte unter 02381 916-0 an die Polizei Hamm. (hz)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell