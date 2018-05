POL-HAM: Unfallflucht auf der Maximilianstraße

Hamm-Uentrop (ots) - In der Zeit von 15.10 Uhr bis 18 Uhr wurde am Mittwoch, 2. Mai, an der Maximilianstraße ein auf einem Parkplatz geparktes Auto beschädigt. An der hinteren Stoßstange des silbernen Renault Scenic befinden sich Kratzer und Lackanhaftungen. Der entstandene Schaden beträgt etwa 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ba)

