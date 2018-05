POL-HAM: Rote A-Klasse nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Mitte (ots) - Nach einer Unfallflucht am Mittwoch, 2. Mai, auf dem Westenwall sucht die Polizei nach einer roten Mercedes A-Klasse. Ein Zeuge beobachtete, wie die A-Klasse gegen 16.10 Uhr von einem Parkplatz am Westring nach rechts auf eine Zuwegung in Richtung Westenwall abbog und dabei einen geparkten silbernen Golf beschädigte. Am Steuer saß eine Frau mit Kopftuch, auf dem Beifahrersitz eine jüngere Frau ebenfalls mit Kopftuch. An dem Golf entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ba)

