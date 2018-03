POL-HAM: 13-jähriger Radler bei Schulwegunfall leicht verletzt

Hamm-Uentrop (ots) - Ein 13-jähriger Radfahrer wurde am Freitagmorgen, 2. März, bei einem Verkehrsunfall auf der Ostwennemarstraße leicht verletzt. Der Hammer war gegen 7.50 Uhr auf dem Weg zur Schule und überquerte in Höhe der Maximilianstraße an einem Fußgängerüberweg die Ostwennemarstraße. Hierbei stieß er mit dem VW Golf eines 70-jährigen Hammers zusammen und stürzte zu Boden. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Jungen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 1000 Euro. (cg)

