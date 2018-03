POL-HAM: Geldbörse gestohlen

Hamm-Mitte (ots) - Einer 85-Jährigen wurde am Donnerstag, 1. März 2018, gegen 17.40 Uhr, in einem Geschäft am Marktplatz die Geldbörse gestohlen. Während des Einkaufs hatte die Seniorin ihre Geldbörse im Rollator abgelegt. Als Täter kommt ein zirka 1,70 Meter großer, 50 Jahre alter Mann mit ungepflegtem Erscheinungsbild in Betracht. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

