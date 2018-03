POL-HAM: Nach Überfall fehlten Handy und Schlüssel

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Ein 33-Jähriger wurde am späten Mittwochabend, 28. Februar, auf der Berliner Straße und der Hohenhöveler Straße von zwei Unbekannten überfallen und bestohlen. Gegen 23.30 Uhr kehrte der Hammer zu seiner Wohnanschrift an der Berliner Straße zurück. Dort warteten die Täter bereits auf ihn. Sie näherten sich ihrem Opfer an. Dabei holte einer eine silberne Eisenstange hervor. Daraufhin trat der 33-Jährige die Flucht an und lief davon. Auf der Hohenhöveler Straße rutschte er aus und fiel zu Boden. Die beiden Tatverdächtigen schlugen und traten auf den Hammer ein und stahlen ihm sein Handy und einen Autoschlüssel. Anschließend entfernten sich die Räuber in unbekannte Richtung. Beide unterhielten sich in einer südosteuropäischen Sprache. Ein Gesuchter ist 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß, hat eine schmächtige Statur und trug eine gräuliche Daunenjacke. Sein Begleiter ist 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß, ebenfalls schmächtig und trug eine hüftlange, dunkle Lederjacke. Der 33-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Er zeigte den Übergriff erst am Donnerstagmorgen, 1. März, bei der Hammer Polizei an. Hinweise zu dem Vorfall und den flüchtigen Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. Zudem bitten die Ermittler eine bislang noch unbekannte Zeugin, sich zu melden. Nach derzeitigem Kenntnisstand hat sie das Tatgeschehen auf der Hohenhöveler Straße beobachtet und laut gerufen. (cg)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell