POL-HAM: Nach Überfall fehlen Schuhe

Hamm- Pelkum (ots) - Von zwei Unbekannten bestohlen wurde ein 16-Jähriger am Mittwoch, 28. Februar im Friedrich-Ebert-Park, in der Nähe des Skaterplatzes. Gegen 17 Uhr nahm ihn einer der Tatverdächtigen in den Schwitzkasten und zog ihm die Schuhe aus. Weiter stahlen sie eine Musikbox aus seinem Rucksack und flüchteten anschließend. Einer der Unbekannten ist zirka 15 Jahre alt, 1,75 Meter groß, hat kurze Haare, einen Vollbart und trug eine grüne Hose, eine grüne Jacke und schwarze Vans. Der Zweite ist zirka 16 Jahre alt, 1,90 Meter groß, hat eine kräftige Statur und dunkelbraune, kurze Haare. Er trug eine Jeans, eine grüne Jacke mit Karomuster. Hinweise zum Vorfall und zu den Tätern nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (jb)

