POL-HAM: 25-jähriger Radfahrer nach Unfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots) - Leicht verletzt wurde ein 25-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 28. Februar, auf der Kreuzung Marker Allee/Heßlerstraße. Der Mann aus Hamm war gegen 14.50 Uhr auf der Marker Allee stadteinwärts unterwegs und stieß im Kreuzungsbereich mit einem VW Golf zusammen. Dessen 72-jährige Fahrerin aus Hamm befand sich ebenfalls auf der Marker Allee und wollte nach rechts in die Heßlerstraße abbiegen. Nach der Kollision stürzte der Radler zu Boden. Er musste sich in einem Krankenhaus ambulant behandeln lassen. (cg)

