POL-HAM: Zwei Verletzte nach Schlägerei

Hamm-Pelkum (ots) - Bei einer Schlägerei auf der Oberonstraße wurden am Dienstag, 27. Februar, zwei junge Männer im Alter von 18 Jahren schwer verletzt. Beide müssen sich in einem Krankenhaus stationär behandeln lassen. Gegen 19 Uhr gerieten auf einem Parkplatz an der Oberonstraße zwei Personengruppen in Streit. Beteiligt waren nach jetzigem Ermittlungsstand acht Jugendliche und junge Erwachsene. Im weiteren Verlauf entwickelte sich aus der verbalen eine handfeste Auseinandersetzung. Hierbei kam auch ein länglicher Gegenstand zum Einsatz. Die Hammer Polizei wurde erst am heutigen Morgen über die Schlägerei informiert. Sie leitete ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein und ermittelt jetzt die Hintergründe der Tat. Zeugenhinweise zum Vorfall nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell