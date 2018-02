POL-HAM: 70-jährige Radfahrerin leicht verletzt

Hamm-Westtünnen (ots) - Leichte Verletzungen zog sich eine 70-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 27. Februar, auf Brehmstraße zu. Die Hammerin stieß dort gegen 15.05 Uhr mit der plötzlich geöffneten Opel-Tür eines 33 Jährigen aus Hamm zusammen. Der Fahrer des am Fahrbahnrand abgestellten Astra wollte sein Gefährt gerade verlassen, als er die Seniorin übersah. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.(es)

