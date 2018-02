POL-HAM: 53-jähriger Fußgänger leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots) - Leichte Verletzungen zog sich ein 53-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 27. Februar, auf dem Südring zu. Der Hammer überquerte dort gegen 10.30 Uhr in Höhe der Westhofenstraße die Fahrbahn. Hierbei stieß er mit dem Mercedes eines 68-Jährigen aus Hamm zusammen. Der Senior war auf dem Südring in Richtung Sternstraße unterwegs. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus. Sachschaden entstand nicht. (cg)

